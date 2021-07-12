Вашингтон, , 10:52 — REGNUM США наращивают поставки вакцин от коронавируса в страны Латинской Америки, оказывая им помощь в борьбе с пандемией, а также сокращая геополитическое влияние Китая, которого того добивался собственными поставками препаратов от нового патогена, пишет Робби Грэмер в статье, вышедшей 9 июля в Foreign Policy.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут экспортировать до 80 млн вакцин в другие страны, а в последние недели его администрация объявила о большем числе поставок в страны Центральной и Южной Америки, включая первоначальные поставки 2,5 млн доз вакцины в Колумбию, 2 млн доз в Перу, 3 млн доз в Бразилию, 1 млн доз в Парагвай, 1,5 млн доз в Гондурас и 1,35 млн доз в Мексику. Этот вал поставок говорит о том, что США, которые на протяжении многих месяцев значительно отставали от России и Китая в объемах поставок препаратов, наконец начинают проводить более активную вакцинную дипломатию.

«В целом, если посмотреть на то, чем делились Соединенные Штаты, Латинская Америка, безусловно, получила наибольшую выгоду. И это только начало», — отметил Хуан Гонсалес, старший директор по Западному полушарию Совета национальной безопасности Белого дома.

По его словам, приоритетом администрации является решение кризиса общественного здравоохранения, поскольку новый коронавирус бушует по всей Латинской Америке.

Эксперты заявили, что в поставках вакцин также присутствует геополитический элемент, и США стремятся опередить Россию и Китай в ответных мерах по вакцинации в регионе.

«Я не смотрю на это как на игру с нулевой суммой, но это не значит, что вакцинная дипломатия сама по себе не имеет геополитических или внешнеполитических последствий», — подчеркнул Пепе Чжан, заместитель директора Атлантического совета и эксперт в области отношений между Китаем и Латинской Америкой.

«Если китайские вакцины — единственное доступное решение в одной стране, это может дать Китаю возможность преследовать дополнительные интересы или решать важные задачи», — добавил он.

Официальные лица стран Запада уже обвинили Москву и Пекин в использовании вакцин в качестве рычагов геополитического давления. Парагвай и Гондурас, например, заявили, что они столкнулись с давлением с целью разорвать дипломатические отношения с Тайванем в обмен на вакцины китайского производства. Страны, которые недавно согласились разорвать связи с Тайванем в пользу Китая — Доминиканская Республика, Сальвадор и Панама — были одними из первых получателей китайских вакцин. А Бразилия отказалась от решения запретить китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei развивать свою сеть 5G, чтобы получить как можно больше китайских вакцин.

«Чтобы получить больший доступ, присутствие и влияние в регионе, [Китай] и Россия пользуются преимуществами пандемии, развертывая медицинскую дипломатию и кампании по дезинформации — часто чересчур многообещающие и недостаточно эффективные», — заявил адмирал Крейг Фаллер, глава Южного командования США перед сенатом в марте.

Гонсалес отметил, что администрация Байдена не отговаривает страны региона принимать российские или китайские вакцины, но обеспокоена тем, как обе страны используют вакцины в качестве рычага воздействия.

«На раннем этапе администрации страны к нам обращались и спрашивали, какова будет наша реакция, если они примут вакцины из Китая или из России», — сказал Гонсалес.

«Наш ответ был следующим: вам необходимо вакцинировать свое население, и вы должны принимать эти решения, исходя из ваших национальных интересов. Мы не собираемся говорить вам, чтобы вы этого не делали», — указал он, добавив, что в США были обеспокоены тем, что Китай и Россия использовали вакцинную дипломатию для заключения политических соглашений.

Теперь поставка миллионов доз вакцины в США может начать ослаблять усилия Китая в области вакцинной дипломатии, снижая давление на правительства стран Латинской Америки и предоставляя им новые варианты поставок вакцин, по мере того как они борются со вспышками новых смертоносных штаммов коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 обостряются в Латинской Америке и Карибском бассейне, где только 1 из 10 человек прошел вакцинацию. Карисса Этьен, директор Панамериканской организации здравоохранения, назвала это «неприемлемой ситуацией» на пресс-конференции 30 июня. На страны Южной Америки приходится всего 5% мирового населения, но примерно 25 процентов от общего числа погибших от коронавируса.

Ученые также внимательно следят за штаммом лямбда, который впервые появился в Перу в конце прошлого года. Пока нет никаких указаний на то, что лямбда может быть столь же смертоносной или широко распространенной, как вариант дельта», который стал основным штаммом в США, но распространение этого варианта подчеркивает, как вирус может развиваться дальше в регионе, сильно пострадавшем от пандемии, без адекватных запасов вакцины.

Администрация Байдена не планирует поставлять вакцины в автократические страны, которые могли бы использовать вакцины для консолидации власти, а именно в Никарагуа, где президент Даниэль Ортега, похоже, использует поставки вакцин для получения политической поддержки на фоне решительных репрессий против политических оппонентов.

«Важным критерием при обмене вакцинами является то, что мы хотим убедиться, что они не используются в политических целях или для общественного контроля», — — сказал Гонсалес.

Несмотря на поставку миллионов вакцин в США, многие страны Латинской Америки далеки от того, чтобы взять под контроль вспышку. Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения считают, что вспышки коронавируса в регионе не прекратятся до 2024 года, и новые потенциальные штаммы, исходящие от этих вспышек, могут быстро распространиться в другие части мира.

«В конечном счете речь идет не только об этом регионе», — сказал Чжэн. — Если из какого-либо региона мира появляются новые варианты, остальной мир тоже небезопасен».