Джакарта, , 10:50 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин высоко оценил инициативу компании Shopee по удовлетворению потребностей страны в медицинском кислороде, сообщает Kompas.

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В общей сложности 1000 баллонов с медицинским кислородом были переданы правительству Индонезии от сингапурской транснациональной технологической компании Shopee.

В настоящее время правительство Индонезии испытывает нехватку в медицинских кислородных баллонах.

«Кислородные баллоны от Shopee будут распределены среди семи провинций Явы и Бали», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

В будущем Shopee планирует открыть несколько центров вакцинации на Яве, Калимантане, Сулавеси и Суматре.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила более 100 млн доз вакцины против коронавируса в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества с другими странами.

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