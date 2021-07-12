Стокгольм, , 10:43 — REGNUM Новоизбранный премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в интервью телеканалу SVT, показанному по центральному шведскому телевидению вечером 11 июля, прокомментировал итоги политического кризиса в стране. По его словам, страна находилась в состоянии политической неопределенности исключительно по вине правых оппозиционных партий.

«Тот беспорядок, который продолжался, был вызван оппозицией, у которой был один общий знаменатель, — свергнуть правительство. Они так и не договорились между собой по этому вопросу, и у них не никакой было правительственной альтернативы», — подчеркнул Лёвен.

По словам премьер-министра, чрезвычайно равное распределение голосов в риксдаге требует еще больших усилий для правительственного сотрудничества:

«Я понимаю, что сейчас среди партий, которые являются оппозиционными, и не в последнюю среди Центристов, существует стремление к прагматизму».