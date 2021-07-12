Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией среди молодых людей после проведения в Петербурге праздника выпускников «Алые паруса» за прошедшие две недели не зафиксировал эпидемиологического подъёма. Об этом 12 июля сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

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Ранее ИА REGNUM информировало, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга по поручению вице-премьера, главы федерального оперштаба Татьяны Голиковой начал сбор сведений о молодых людях и членах их семей, заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе — после посещения праздника выпускников «Алые паруса».

«Сегодня — ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: «признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия «Алые паруса» не выявлено». А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось», — подчеркнула чиновница на своей странице в соцсети.

Тем не менее Потехина признала, что «Алые паруса» стали «огромной головной болью для всех организаторов».