Москва, 12 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Предлагающий выделить на отечественное авиастроения 1,84 трлн рублей Минпромторг РФ проиграл многомиллионный спор с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). Дело на более чем 37 млн рублей, фигурировавших как пени, слушалось в закрытом режиме, так как материалы от министерства имели гриф «Совершенно секретно». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Петр Данилов ИА Красная Весна Самолёт

Спор начат в декабре 2020 года. Речь шла о взыскании с ПАО «пени в размере 37 364 524 рублей 54 копеек». Детали иска общественности не сообщались, а в апреле 2021 года суд сделал процесс полностью закрытым.

«Судом доведено до сведения лиц, участвующих в деле, что от Минпромторга для приобщения к материалам дела поступили документы, имеющие гриф «Совершенно секретно»», — отмечалось в определении.

Судья Коршикова присвоила делу гриф «Секретно».

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что министерство под руководством Дениса Мантуровапредлагает выделить на развитие отечественного авиапрома более 1,84 трлн рублей, из которых почти 1,6 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Создание конкурентоспособной продукции планируется включить в стратегию социально-экономического развития России. Стратегия рассчитана на срок до 2030 года.

За месяц до этого министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал возможность выделения средств из ФНБ на разные нестандартные проекты, приводя в пример ОАК.