Брюссель, , 10:39 — REGNUM Поддержка литовских пограничников в вопросе контроля границы с Белоруссией будет увеличена агентством Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex). Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Frontex.

«В связи с растущим миграционным давлением на границе Литвы с Белоруссией, Европейское агентство пограничной и береговой охраны значительно увеличит свою поддержку Литве на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время служащие Frontex уже помогают Литве в контроле и наблюдении на границе с Белоруссией.

Кроме этого, отмечается, что указанная операция, начавшаяся с развертывания офицеров и патрульных машин, на следующей неделе увеличится более чем вдвое.

При этом уточняется, что Frontex также предоставит Литве экспертов, которые помогут властям страны в сборе данных о незаконных пересечениях границы и поддержат обмен оперативной информацией.

«Мы готовы усилить наш уровень поддержки и развернуть больше европейских постоянных офицеров и техники. Мы ускоряемся и усиливаем то, что уже было запланировано. И в тесном сотрудничестве с властями Литвы мы готовим, кроме того, быстрое пограничное вмешательство», — заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери, добавив, что в агентстве считают границу Литвы общей внешней границей ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис заявил, что литовские власти намерены выделить на укрепление границы с Белоруссией €42 млн.