Москва, 12 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Популярность вакцины «КовиВак» объясняется тем, что, по мнению некоторых жителей России, однократного её введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации. Об этом сообщил главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Он также отметил, что гражданам приходится заниматься ее поисками, потому что вакцины произведено очень мало.

«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», — сказал он агентству «Прайм».

Врач настоятельно рекомендует вакцинироваться, поскольку вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что без обязательного ношения защитных масок и вакцинации от COVID-19 эффективно защититься от нового заболевания можно, только надев на себя скафандр.

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