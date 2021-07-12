Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 18 934 человека, сообщили 12 июля в городском оперштабе. Это более чем вдвое меньше, чем сутками ранее, когда было протестировано 41 840 человек и выявлено более двух тысяч заразившихся.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Напомним, 10 июля в Петербурге было зафиксировано 2007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе подтверждено 489 928 случаев заражения.

От COVID-19 скончались 17 495 человек, в том числе 103 — за 10 июля. Выздоровели 468 969 человек.