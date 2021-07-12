Екатеринбург, 12 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области произошёл из-за случаев заражения коронавирусом в поликлиниках. Об этом заявила журналистам эпидемиолог Галина Свирина.

Правительство Ярославской области Регистратура поликлиники

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

По словам Свириной, пациенты с симптомами инфекции приходят в медучреждение сдавать мазки и заражают других жителей. По словам эпидемиолога, активно практикуется вызов больных в поликлиники без предварительных обследований, и такие случаи необходимо исключить.

«Нужно, чтобы медицина обратила внимание, как у нас ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ в поликлиниках», — цитирует специалиста «Е1».

Впрочем, рост заболеваемости мог произойти из-за несоблюдения самоизоляции на дому, а также из-за жаркой погоды, побудившей жителей купаться в водоёмах, предполагает Свирина.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап вакцинации от коронавируса прошли в Свердловской области более 741 тыс. человек.