Москва, , 10:25 — REGNUM Россия поддержала политические перемены в Судане, и официальный Хартум благодарен за это Москве. Об этом суданский министр иностранных дел Марьям аль-Махди заявила 12 июля в интервью РИА Новости.

Аль-Махди находится в России с визитом. Министр пояснила, что прибыла в Москву для подтверждения заинтересованности Хартума в развитии двусторонних отношений.

«И здесь нам было необходимо поблагодарить Россию за ее поддержку перемен в Судане, поскольку она приветствовала перемены, произошедшие в Судане после успеха славной декабрьской революции», — заявила Марьям аль-Махди.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Судане начались народные выступления на фоне серьёзного экономического кризиса и снижения уровня жизни. В апреле 2019 года в стране произошёл военный переворот, в результате которого власти лишился президент Омар аль-Башир. Главой Суверенного совета Судана в августе того же года стал руководитель переходного военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, премьер-министром — Абдалла Хамдок.

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