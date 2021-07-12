Москва, 12 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Празднование Курбан-байрама в 2021 году пройдет в Москве в онлайн-формате, постановил Совет улемов Духовного управления мусульман РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы в Ураза-байрам

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Соответствующая мера направлена на предотвращение распространения коронавируса. Праздничная молитва в Москве будет проводиться в Соборной мечети только с участием муэдзинов, имамов и заместителей муфтия.

Региональные духовные управления мусульман, входящие в состав Духовного управления мусульман РФ, самостоятельно принимают решение о порядке проведения праздничной молитвы с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в своих регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Минздрав РФ утвердил временные рекомендации по вакцинации населения от COVID-19. В частности, отмечается, что после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год. Для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества.

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