Кабул, , 09:52 — REGNUM Посольство Индонезии в Кабуле обратилось к индонезийским гражданам с призывом покинуть Афганистан, сообщает Sindonews.

«В ответ на нынешнюю неблагоприятную ситуацию в Афганистане посольство Индонезии в Кабуле призывает всех индонезийских граждан, все еще находящихся в Афганистане, немедленно покинуть страну», — заявили в посольстве Индонезии в Кабуле.

Посольство Индонезии призывает граждан заранее подготовиться к возможной эвакуации, собрать необходимые документы, вещи и лекарства.

По информации посольства Индонезии, в Афганистане проживают 46 граждан Индонезии. В последнее время многие граждане Индонезии покинули Афганистан.