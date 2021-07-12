Аксайский район, Ростовская область, 12 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Находящийся под следствием глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко подал в отставку. Руководящий пост он занимал без малого 30 лет.

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В настоящее время во вкладке «Глава администрации Аксайского района» на официальном портале администрации муниципалитета никакой информации не содержится. Ранее там содержались биографические сведения о Борзенко. Также удалён блог руководителя администрации Аксайского района.

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ИА REGNUM сообщало, что Виталий Борзенко в апреле 2021 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. Теперь уже бывший чиновник находится под арестом в следственном изоляторе.