Сингапур, , 09:35 — REGNUM Сингапур сократит количество разрешений на въезд для жителей Индонезии, которые не имеют статуса резидента, сообщает Sindonews.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Этот шаг был предпринят на фоне растущего числа случаев заражения коронавирусом в Индонезии.

«Ужесточение въезда для граждан из Индонезии происходит на фоне ухудшения ситуации с COVID-19», — заявили в Министерстве здравоохранения Сингапура.

Все путешественники, въезжающие в Сингапур, которые были в Индонезии в течение последних 21 дня, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 48 часов после прибытия в Сингапур.

Кроме того, все прибывающие в страну должны находиться на 14-дневном карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиизаявила, что, помимо Соединенных Штатов, ряд других стран также предложили отправить в Индонезию партию вакцины против коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ряд стран выразили готовность помочь Индонезии в борьбе с коронавирусом