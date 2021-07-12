Москва, 12 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В России цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке под давлением экспортных котировок начали снижаться, но не такими быстрыми темпами, как мировые. Об этом сообщил РБК директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло

По его словам, экспортные цены активно снижались в первой половине июня из-за слабого спроса со стороны Турции, Китая и Индии, а также ожиданий рекордного урожая подсолнечника и снижения мировых цен на соевое и пальмовое масла.

Специалист уточнил, что под давлением экспортных котировок начали снижаться цены на российском рынке. Так, в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. рублей за тонну, к концу июня — порядка 40,9 тыс. рублей.

С 5 по 11 июля цены на подсолнечник в РФ снизились до 37,8 тыс. рублей за тонну без НДС, на подсолнечное масло — до 91,6 тыс. рублей за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС Аркадий Мурзаев заявил, что введение в РФ экспортной пошлины на подсолнечник — это глубоко правильный и своевременный шаг.

Так он прокомментировал новость о том, что экспортную пошлину на подсолнечник в России с 1 июля 2021 года поднимают до 50%. С экономической точки зрения всегда гораздо выгодней продавать готовую продукцию, чем сырье, уточнил он.

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