Екатеринбург, 12 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Свердловской области привито первым компонентом вакцины от коронавируса уже 741 273 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Олег Богатырёв Вакцинация

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Для сравнения, 6 июля 2021 года в области было 676 263 таких жителя. Вторым компонентом тогда привились 504 тыс. человек.

Сколько жителей привились вторым компонентом по состоянию на 12 июля, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии не пришли на вторую прививку около 11 тыс. жителей, прошедших первый этап вакцинации от коронавируса.