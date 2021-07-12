Джакарта, 12 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Новый максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в Индонезии — скончались 1007 человек, сообщает CNN Indonesia.

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Индонезия заняла первую строчку рейтинга стран по числу смертей от COVID-19, обогнав Россию с 749 случаями смерти от COVID-19 за сутки, Индию с 720 случаями и Бразилию с 597 случаями.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 36 197 носителей коронавируса. По состоянию на 11 июля в Индонезии выявлено 2 527 203 случая заражения SARS-CoV-2. Эпидемия унесла жизни 65 457 человек в Индонезии.

Чтобы уменьшить всплеск случаев и скорость распространения коронавируса, правительство Индонезии ввело ряд ограничений. Эти правила включают закрытие нескольких дорог, более строгие требования к перемещению по городу, ограничения на часы работы магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, США пожертвовали Индонезии четыре миллиона доз вакцины Moderna.