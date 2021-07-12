На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства Моиза
Порт-о-Пренс, 12 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. На Гаити полицейские арестовали подозреваемого в связи с организаторами убийства президента страны Жовенеля Моиза, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление начальника полиции Гаити Леона Шарля.
По словам начальника полиции, задержанный — Кристиан Эммануэль Санон.
В доме подозреваемого обнаружили шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, а также коробки с пулями, части оружия и автомобильных номера Доминиканской Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, нападение неизвестных на резиденцию президента Гаити Моиза произошло 7 июля.
В результате нападения глава государства получил смертельное ранение, а его супруга была госпитализирована. В стране на 15 дней было введено военное положение.
Среди задержанных лиц, подозреваемых в убийстве президента Гаити, оказались два гражданина США гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.
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