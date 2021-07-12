Варшава, , 08:36 — REGNUM 11 июля в Польшу с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанса Науседа со своей супругой Дианой Науседене. Визит литовской президентской супружеской четы имеет два измерения — военное и культурное. Об этом сообщает Polskie Radio.

Одним из первых пунктов в программе визита литовского президента и его четы является совместное с президентом Польши Анджеем Дудой посещение Командования компонента специальных войск в Кракове. Сообщается, что польские и литовские военные специалисты успешно сотрудничают уже более десяти лет, а после саммита НАТО в Варшаве 2015 года это сотрудничество еще больше углубилось.

Культурная программа визита включает в себя участие Науседы и Науседене в торжественном богослужении в Вавельском кафедральном костеле, возложение венков в усыпальницах королей Речи Посполитой Владислава Ягелло и Сигизмунта Августа, а также в усыпальнице Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента республики, и его супруги Марии Качиньской.

По итогам визита запланирована совместная пресс-конференция президентов Литвы и Польши.