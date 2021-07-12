Новосибирск, 12 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Большинство специалистов и учёных считают происхождение коронавируса естественным, заявил доктор биологических наук, завлабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

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Он напомнил, что до сих пор есть две основные гипотезы — «что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных».

«Но всё-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Несмотря на множество различных версий о происхождении инфекции, необходимо анализировать течение и начало эпидемии, а также вирусный геном природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей, добавил он. Поиск исходных вариантов продолжается, резюмировал Нетесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года был опубликован отчёт специалистов из международной группы, совершившей поездку в Китай с целью установить точные причины происхождения коронавируса нового типа.

В опубликованном в Женеве итоговом документе миссии наиболее вероятным сценарием назван путь передачи коронавируса от животного к человеку. Лабораторный путь возникновения инфекции эксперты отнесли в разряд наименее вероятных. К единому однозначному выводу специалисты так и не пришли.

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