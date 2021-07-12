Москва, 12 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России подготовит обновлённую, 12-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы готовим 12-ю версию (методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса), которая, надеемся, в ближайшее время будет готова», — сказал он в интервью «Известиям».

Чуланов добавил, что специалисты стали лучше понимать движение и развитие коронавируса, уточнив, что «сейчас чуть больше стало молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский заявил, что вакцина от COVID-19 «КовиВак» пользуется у жителей России популярностью потому, что однократного ее введения уже якобы достаточно для прохождения вакцинации.

Он отметил, что у потенциально инактивированной вакцины гораздо больше антигенов в сравнении с векторными вакцинами, и это в условиях, когда коронавирус быстро мутирует, может оказаться ключевым фактором.

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