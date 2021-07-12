Москва, 12 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Надёжным способом защиты от COVID-19 без обязательного ношения масок и без вакцин может служить только скафандр со специальными фильтрами. Так считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов, передаёт 12 июля РИА Новости.

Phil.cdc.gov Модель коронавируса

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Учёный пояснил, что такая технология известна давно и при отказе от вакцинации и масок уберечь себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией можно только надев скафандр с фильтрами. Нетесов уточнил, что воспользоваться этой его рекомендацией будет сложно в реальной жизни, если человек ходит на работу, а дети посещают детский сад или школу.

Альтернативой скафандру и единственным реальным способом борьбы с коронавирусом учёный назвал скорейшую вакцинацию и ношение защитных масок везде, где можно встретить людей.

По мнению Нетёсова, судьба пандемии напрямую зависит от позиции людей.

«Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились», — добавил специалист.

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