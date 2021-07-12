Москва, 12 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 «КовиВак» пользуется у жителей России популярностью потому, что однократного ее введения уже якобы достаточно для прохождения вакцинации. Об этом 12 июля рассказал главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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«Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», — заявил он агентству «Прайм».

При этом врач отметил, что у потенциально инактивированной вакцины гораздо больше антигенов в сравнении с векторными вакцинами, и этом в условиях, когда коронавирус быстро мутирует, может оказаться ключевым фактором.

В то же время Терский добавил, что после двух этапов вакцинации препаратом «Спутник V» у 90% привитых им организм вырабатывает иммунитет с высоким ответом антител.

«Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году — вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад — вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку — вакцинируйтесь», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что в Москве менее чем за сутки закончилась очередная партия цельновирионной вакцины против коронавруса «КовиВак».