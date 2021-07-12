Новосибирск, 12 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни прогнозируется пожароопасность преимущественно 2 класса. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

«В Убинском районе — 3 класс, а в Татарском и Чановском районах ожидают высокую пожароопасность 4 класса горимости. Погодные условия — теплая погода без осадков — лишь способствуют увеличению риска возникновения очагов природных пожаров», — уточнили в ведомстве.

Такая ситуация на территории региона сохранится до 16 июля.

Новосибирское управление МЧС России призывает новосибирцев быть предельно осторожными с огнём, особенно в лесных массивах.