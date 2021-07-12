Новосибирск, 12 июля, 2021, 05:16 — ИА Регнум. По статистике Роспотребнадзора, в настоящий момент отмечено снижение заражения коронавирусом граждан в транспорте, также отмечается стабилизация ситуации по метро. Об этом заявил начальник управления организации пассажирских перевозок минтранса Новосибирской области Евгений Тюрин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры в общественном транспорте

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«И всё-таки летом в метрополитене — самая комфортная среда для пассажиров, здесь нет оснований сказать, что стоит жара и использовать маску затруднительно, — отметил Тюрин. — Сейчас мы делаем основной упор не только на профилактику, но и на административное воздействие на граждан. За прошедшую неделю выписано более 40 протоколов, в два раза больше, чем до начала третьей волны коронавируса».

В регионе усилена работа по проведению рейдовых мероприятий. За один рейд на наземном пассажирском транспорте выписывается около семи протоколов на физических лиц, накладываются штрафы на перевозчика. ГИБДД регистрирует правонарушения правил перевозки пассажиров.