В Хабаровске 1 сентября школы пополнят более 7,5 тыс. первоклашек
Хабаровск, 12 июля, 2021, 04:09 — ИА Регнум. В предстоящем учебном году в Хабаровске за парты сядут более 7,5 тыс. первоклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе городской мэрии.
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В школах города открыли десять дополнительных классов.
«Мы ожидаем, что в День знаний впервые за парты сядут около 8,1 тысячи школьников. Чтобы принять всех желающих, мы открываем дополнительные классы. Уже открыто 10, но, возможно, их количество придется еще увеличивать», — рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.
Также проводится запись в 10-е классы, есть как профильные, так и универсальные. Пока продолжить обучение решили 2781 учеников, но ожидается, что к 1 сентября в школы вернуться 2,8 тыс. старшеклассников.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве братьев и сестер учиться в одном образовательном учреждении.