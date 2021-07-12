Москва, 12 июля, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 20 октября 2021 года планирует рассмотреть иск православного прихода храма Святителя Григория Неокесарийского в Дербицах (Москва). Ответчиком в споре за права собственности на самовольную постройку выступает департамент городского имущества столицы, передаёт ИА REGNUM.

_Alicja_ Православие

Иск от прихода поступил в суд 6 июля, а 8 июля 2021 года принял к производству судья Махалкин. В споре речь идёт «о признании права собственности на самовольную постройку», но не уточняется, о каком объекте идёт речь.

Напомним, в январе 2021 года к тому же департаменту подал иск женский монастырь. В этом деле также речь шла о правах на недвижимость. Заседание по нему пройдёт 2 августа 2021 года.