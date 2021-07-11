Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден занимает слабую позицию по теме кибератак, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

В ходе прошедшего в июне саммита лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились вести диалог по теме кибербезопасности. После Байден заявил, что представил российской стороне список из 16 сфер важнейшей инфраструктуры, которые не должны подвергаться нападениям хакеров.

Как считает Помпео, определение «16 неприкосновенных сфер» оставляет уязвимыми американские компании, которые работаю в других сферах.

По его мнению, Вашингтону необходимо проводить такую политику, при которой последствия для других стран будут перевешивать потенциальные выгоды от их действий.

«Надо убедиться, что другие страны понимают, что им придется заплатить реальную цену», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в ходе состоявшемся 9 июля телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена был продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по информационной безопасности и по борьбе с киберпреступностью.

На фоне серии сообщений о кибератаках, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин обратил внимание своего собеседника на то, что, «несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам».