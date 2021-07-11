Бангкок, 11 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Таиланде медсестра, работавшая с больными COVID-19 и привитая двумя дозами вакцины Sinovac, заразилась и умерла от этой болезни. Об этом сообщил глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

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Родственница умершей сообщила, что девушка заразилась во время работы с пациентами в отделении интенсивной терапии. У неё мгновенно развились легочные осложнения, через пять дней после постановки диагноза она умерла.

«Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме, и никто из них не умирал от COVID-19», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину от коронавируса производства китайской компании Sinovac в список рекомендованных для применения в чрезвычайных ситуациях.

Таким образом ВОЗ предоставляет странам, фондам и агентствам по закупкам свои заверения в том, что препарат «отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства».