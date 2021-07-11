Приштина, , 17:01 — REGNUM Бывшему спикеру парламента Косово Кадри Весели позволили вернуться в Косово из Гааги, где он ожидает суда по обвинению в военных преступлениях, преступлениях против человечности — пытках, незаконном удержании людей в плену и т.д. Об этом представителям албанского новостное агентство Telegrafi письменно сообщили в Специальному трибунале по Косово.

Пресс-секретарь трибунала Анджела Грип сообщила, что из соображений гуманности Весели было позволено посетить Косово из-за смерти отца Баци Фазли Весели. Решение принял судья предварительного суда. Отец Кадри Весели скончался в возрасте 94 лет.

В мае 2021 года Весели также было позволено вернуться на родину, чтобы посетить отца, находящегося в больнице в тяжелом состоянии.

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