Екатеринбург, 11 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 16 пациентов. Эти данные за отчётные сутки сообщает оперштаб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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С начала пандемии общее количество умерших составило уже — 4 013. 643 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 281 подключен к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале зафиксирован и абсолютный рекорд числа выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом. Их обнаружили 425. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 97 669 случаев заражения.