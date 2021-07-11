На Среднем Урале выявили рекордное число ковид-пациентов за сутки
Екатеринбург, 11 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки выявили уже 425 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Это абсолютный рекорд с начала пандемии. За прежние отчётные сутки новых пациентов обнаружили 393. Стремительный рост продолжается.
С начала пандемии в регионе выявили уже 97 669 ковид-пациентов. Выздоровели 90 973.