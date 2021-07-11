Канберра, , 05:23 — REGNUM Австралийские военнослужащие покинули Афганистан. Об этом 11 июля сообщил руководитель оборонного ведомства Австралии Питер Даттон в интервью Sky News.

Даттон пояснил, что военная кампания в Афганистане подошла к концу. При этом глава военного ведомства Австралии не исключил возможности для военнослужащих страны участия в других кампаниях с США.

По словам Даттона в будущем в совместных с американцами кампаниях, возможно примут участие SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения) или иные силы специального назначения. Совместные операции будут возможны в случае, если это будет отвечать интересам Австралии, либо интересам её союзников.

Глава австралийского военного ведомства уточнил, что за 20 лет в военной кампании в Афганистане были задействованы более 39 тыс. военнослужащих страны, но в последние годы контингент был сокращён с 1,5 тыс. солдат и офицеров до 80 человек. Также Даттон добавил, что и после вывода войск Австралия остаётся союзником Афганистана в борьбе с терроризмом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении спецпредставителя США по примирению в Афганистане посетить Узбекистан, Катар и Пакистан.

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