Москва, 11 июля, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Цельновирионная вакцина против коронавируса «КовиВак» снова закончилась в Москве. Об этом 11 июля сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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В ночь на 11 июля на сайте мэра Москвы появился баннер, предупреждающий о том, что вакцины «КовиВак» нет в наличии, ожидаются новые поставки от Минздрава России.

Очередная партия вакцины «КовиВак», разработанной в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, была доставлена в Москву 10 июля. Количество вакцины составляло 850 доз, привиться ей можно было в 14 павильонах «Здоровая Москва».

Вакцина «КовиВак» содержит антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2. Вирус обработан таким образом, что потерял свои инфекционные свойства, но при этом не утратил способности вызвать иммунный ответ. Вакцина сложна в производстве и выпускается ограниченными партиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке в Москву партии вакцины от COVID-19 «КовиВак».