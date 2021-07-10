Вильнюс, , 23:29 — REGNUM Власти Литвы намерены выделить на укрепление границы с Белоруссией 42 млн евро, заявил посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис.

По его словам, эти средства будут направлены в том числе на закупку системы видеонаблюдения.

Кроме того, в Литву планируется направить 30 сотрудников Европейского агентства пограничной охраны Frontex, еще 10 пограничников намерена выделит Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Литвы приняло решение о выделении на строительство проволочного ограждения €4,8 млн из резервных фондов. Кроме того, власти страны намерены построить стену на границе с Белоруссией длиной 550 км. На эти цели будет выделено €41 млн.

По утверждению правительства Литвы, с января 2021 года в стране были задержаны 1 546 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших туда с территории Белоруссии.