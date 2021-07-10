Берлин, , 23:02 — REGNUM В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт после хакерской атаки на критически важную информационную систему объявили режим ЧС, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что хакерская атака практически парализовала работу, из-за чего в одном из округов в течение двух недель не смогут выплачивать социальные и другие пособия.

Решение объявить режим ЧС стало первым подобным случаем в Германии, пишут СМИ.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что в Германии обвинили «хакеров из России» в причастности к кибератакам на «критическую инфраструктуру и банковский сектор» страны.

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