Подгорица, , 20:33 — REGNUM Западные Балканы являются важным звеном Европы, и ЕС сегодня является «неполным пазлом» без этой важной части, которой ей сейчас очень не хватает. Об этом, как сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno, заявил 10 июля министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович на четырнадцатом форуме в Дубровнике под названием «Пандемическая геополитика: вместе в разделенном мире».

В центре внимания участников форума — влияние пандемии на геополитические отношения и мировую экономику, а также приоритеты и руководящие принципы постпандемического восстановления и выхода из кризиса.

Радулович отметил, что Черногория, как член НАТО, остается верной своим принципам, и что мир и стабильность в регионе, европейские ценности и членство в Европейском союзе — приоритеты внешней политики страны.

«Именно ЕС в тяжелый период кризиса в области здравоохранения стал местом, где страны проявляли солидарность и понимание», — подчеркнул Радулович.

Говоря о странах, которые оказали помощь во время кризиса, он отметил, что независимо от суммы помощи Черногория одинаково всем благодарна, потому что, по его словам, намерение — это то, что имеет наивысшую ценность.