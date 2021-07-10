Тегеран, 10 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Иране, возможно, уже началась пятая волна COVID-19, заявил президент республики Хасан Рухани на заседании комитета по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, в южных и юго-восточных районах страны наблюдалось распространение штамма коронавируса «Дельта», власти пытались купировать его, однако этот штамм проник в другие провинции.

«Возможно, пятая волна уже началась», — сказал он.

Хотя власти уже имеют возможность прививать от COVID-19 по 500 тыс. граждан ежесуточно, необходимо продолжать соблюдать рекомендации по борьбе с распространением вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 85 543, причем 146 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

Согласно приведённому отчету, за последние 24 часа было выявлено 16 596 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1759 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 995 195 пациентов из 3 344 122 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.