Москва, , 15:45 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сегодня, 10 июля, сообщила, что в докладе о деятельности Организации по запрещению химического оружия, представленный на 97−1 сессии Исполнительного совета Организации с 6 по 9 июля, показывает, что вся история с «отравлением» российского оппозиционного блогера Алексея Навального — это постановка.

Захарова обратила внимание на пункт 1.41 представленного доклада. В этом пункте значится следующее:

«По просьбе Германии, 20 августа 2020 года Секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина».

Здесь речь идет об инциденте с Алексеем Навальным. Однако есть загвоздка — 20 августа 2020 года он только вылетел из Томска в Москву на самолете и на его борту ему стало плохо, после чего самолет был посажен в Омске и блогер госпитализирован. Об отравлении речь вообще не шла. Но в этот день группа ОЗХО была УЖЕ отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием.

Особенно Захарова подчеркивает тот факт, что на момент отправки группы УЖЕ была просьба Германии отправить эту группу, то есть просьба была сделана заранее еще задолго до самого инцидента.

«Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО», — пишет Захарова.

Заявка Германии могла прийти только ранее 20 августа и никак иначе, то есть все это дело носило исключительно постановочный характер.

«То есть … до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта. Он ещё проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. И это если берём самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее», — пишет Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ сообщает, что на заседании ОЗХО представители России, в присутствии десятков представителей других стран, задали вопрос о том, как такое вообще может быть? Генеральный секретарь ОЗХО не смог ничего ответить — он просто сидел и молчал.

Но в дело вступила представитель Германии, которая робко предположила, что может быть речь идет об опечатке, которую «досадным образом вовремя не исправили». Но генеральный секретарь ОЗХО и на эту реплику ничего не ответил и лишь продолжил хранить молчание.

Далее немецкий постпред начала откровенничать. Она заявила, что все очень хорошо помнит: 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель встречалась в Брегансоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и там они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному.

Вряд ли Меркель и Макрон смотрели российское телевидение во время встречи, но предположить что их проинформировали об инциденте с таким ценным кадром как Навальный, возможно. Однако никак нельзя предположить, что российское телевидение смотрели в ОЗХО, а также моментально узнали о предложении Меркель.

«Видимо, в ОЗХО, по ее мнению, смотрели в этот момент телевизор и восприняли предложение Меркель как сигнал к действию: надо было сразу группу сформировать по расследованию отравления химическим оружием. И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?» — заявляет Захарова.