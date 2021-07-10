Ростов-на-Дону, 10 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ужесточили коронавирусные ограничения. Поправки, внесённые в постановление донского правительства № 272, глава региона Василий Голубев утвердил 10 июля.

Donland.ru В Ростовской области усилили коронавирусные ограничения

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Согласно документу, на Дону вновь приостановлено проведение массовых мероприятий в общественных местах, физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей, ограничена численность участников политических мероприятий — до 100 человек. Заполняемость стадиона «Ростов Арена» и зрительских мест во время музыкальных и театральных выступлений снижена до 50%.

Ограничения касаются объектов для развлечения и досуга, расположенных в торгово-развлекательных центрах (кроме аквапарков и кинотеатров). При этом ограничена загруженность бассейнов и аквапарков, фитнесс-клубов. Кафе и рестораны разрешено посещать в количестве не более четырёх человек, за исключением семейного посещения.

Работников в возрасте от 65 лет рекомендовано перевести на удалённый режим работы. Всего на дистанционный режим работы необходимо перевести не менее трети сотрудников.