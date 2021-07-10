Тибетский автономный район, Китай, , 06:30 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ответственному отношению к истории, людям и миру в вопросах защиты окружающей среды и устойчивого развития Цинхай-Тибетского нагорья в ходе выступления на 20-м заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ в Китае. Об этом 9 июля сообщило агентство «Синьхуа».

По словам китайского лидера, бережное отношение к развитию стратегического региона имеет историческое значение и касается выживания и развития китайской нации.

В ходе заседания комиссии Си Цзиньпин подчеркнул также необходимость продвижения в Китае новой архитектоники развития и оживления промышленного семеноводства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Цинхай-Тибетское нагорье в Китае является местом, где берут истоки более десяти крупнейших рек Азии. Запасы пресной воды в его природных резервуарах оцениваются более чем в 9 трлн кубометров.

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