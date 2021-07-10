Тегеран, , 08:46 — REGNUM 9 июля премьер-министр Сирии принял иранскую парламентскую делегацию в Дамаске, подчеркнув необходимость углубления двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что премьер-министр Сирии Хусейн Арнус провел переговоры с Аббасом Голру, возглавляющим делегацию Парламентской группы дружбы Иран-Сирия. Сирийский представитель заявил, что расширение взаимного сотрудничества соответствует интересам обеих стран.

Арнус обратился к иранской делегации с заявлением о том, что сирийское правительство намерено расширять экономические и торговые отношения с Ираном, чтобы создать новые горизонты, соответствующие стратегическим отношениям между двумя дружественными странами.

Он также сообщил, что обе стороны пытаются подписать двусторонние контракты, создать совместные предприятия и как можно скорее избавиться от существующих препятствий.

В свою очередь, Голру отметил, что иранская делегация стремится усилить координацию и сотрудничество, а также устранить препятствия для продвижения совместных проектов.