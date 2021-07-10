Тегеран, , 08:50 — REGNUM 9 июля представитель Ирана в 16-м раунде переговоров по Сирии, известном как Астанинский процесс, Алиасгар Хаджи подчеркнул, что любая гуманитарная помощь Сирии должна оказываться с уважением к национальному суверенитету и территориальной целостности страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По итогам переговоров, состоявшихся в Нур-Султане (Казахстан), Хаджи заявил информационному агентству, что основное решение по урегулированию сирийского вопроса должно быть принято правительством и народом страны. Он отметил, что в ходе трехсторонней встречи иранская сторона подробно разъяснила позицию по урегулированию сирийского кризиса.

Иранский представитель подчеркнул, что все должны помнить, что участники переговоров не принимают решения по сирийскому вопросу, а предлагают свои точки зрения, чтобы помочь сирийскому правительству и народу принять окончательное решение.

Переговоры начались в Нур-Султане 7 июля с участием правительства Сирии и групп сирийской вооруженной оппозиции.