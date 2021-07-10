Сараево, , 00:59 — REGNUM Запад упорно отказывается разговаривать о событиях в Сребренице 1995 года на языке фактов и активно продвигает проект ревизии истории в надежде на то, что по его завершении сербские жертвы гражданского конфликта в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы уже некому будет вспомнить. Об этом заявил председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик 9 июля.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Таким образом Додик ответил на просьбу новостного агентства «Срна» прокомментировать заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что «геноцид» в Сребренице был одним из самых ужасных преступлений на территории Европы после Второй мировой войны.

По словам Додика, некоторые из самых ужасных преступлений в истории человечества совершила империя, чьим продолжением является страна, в которой Доминик Рааб сегодня занимает должность министра, но «империи не судят, и они рассчитывают на историческое забвение».

«Поэтому они опять нас бомбардируют, на этот раз ложью, которую они о нас написали, так же, как раньше подобную ложь они писали про миллионы невинных жертв британских колониальных похождений», — заявил Додик.

Напомним, что в 2015 году Великобритания внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции, осуждающей «геноцид», который сербская сторона якобы совершила по отношению к боснийским мусульманам в городе Сребреница во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы. Принятие резолюции тогда в СБ ООН заблокировала Россия.