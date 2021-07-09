Приштина, Сербия, 9 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Ночные клубы Косово и известные певцы местной эстрады намерены провести акцию протеста на главной площади Приштины 14 июля.

Ночной клуб

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, акция начнется в 20:00 по местному времени. На акции споют такие местные исполнители как Capital T, Дафина Зечири, Эрмаль Фейзуллаху, Кида, Ледри Вуля, Lumi B, Majk, Тайна, Улл Лимани, Dj Banz, Dj Dagz и Dj Pm.

Глава ассоциации гастрономов Косово Петрит Клокочи потребовал, чтобы правительство открыло ночные клубы, поскольку летний период наиболее важен для этого бизнеса. По словам Клокочи, хозяева клубов почти год и пять месяцев уступают правительству и откладывают открытие ради повышения эффективности борьбы с пандемией, однако дальнейшая отсрочка будет опасна для работников клубов и их бизнеса. Средства необходимы для оплаты кредитов и аренды, а бюджетной поддержки их бизнес не получает.