Санкт-Петербург, 10 июля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Жители Петербурга массово жалуются на то, что не могут записаться на прививку от коронавируса через портал Госуслуг — свободных слотов там невозможно найти на период до конца июля. В городском комитете по здравоохранению признают сложности с записью на вакцинацию и предлагают воспользоваться другим способом записи.

Zdrav.spb.ru Дмитрий Лисовец

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"Хорошо понимаю недовольство тех граждан, которые много месяцев подряд наблюдали полупустые пункты вакцинации, а сейчас столкнулись с невозможностью сделать прививку «здесь и сейчас», — заявил на своей странице в соцсети глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что петербуржцы в стремлении поскорее сделать прививку «пытаются штурмовать торговые центры, но мощности пунктов в ТЦ не безграничны».

По словам чиновника, свободные номерки на вакцинацию в ближайшие семь дней при желании всё-таки можно отыскать на портале «Здоровье петербуржца» (завести личный кабинет там можно с учётной записью Госуслуг).

«Да, для этого придется, возможно, съездить в другой район и потратить больше времени, но зато не придется ждать 2−3 недели», — пояснил Лисовец.

Глава комздрава подчеркнул, что город развертывает новые пункты вакцинации, в том числе в частных клиниках, привлекает дополнительный медперсонал. На следующей неделе появятся уличные шатры для вакцинации в Василеостровском и Приморском районах.

По данным на 9 июля, хотя бы первым компонентом вакцины в Петербурге привиты 1 млн 41 тыс. 564 человека, из них 748 624 человека полностью закончили цикл вакцинации.