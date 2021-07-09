Москва, , 23:38 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 46 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 9 июля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Также за неделю было зафиксировано пять иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения государственной границы четыре раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.

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