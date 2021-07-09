Москва, 9 июля, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Выдача QR-кодов должна быть облегчена, её нужно сделать уже после первой вакцинации, сообщил 9 июля журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

пресс-служба «Единой России» Значок для привитых от COVID-19

Титов «Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь ещё запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь всё разрешат».

Он пояснил, что в случае выдачи вакцинированным QR-кодов уже после первой дозы не так сильно будет страдать гостиничный и ресторанный бизнес. Да и люди смогут ехать в отпуск, «провести время с детьми, поправить здоровье после очень тяжёлого года».