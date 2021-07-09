В Израиле продлён запрет на поездки в Россию
Иерусалим, 9 июля, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Ограничения на поездки граждан Израиля в страны красного списка, в том числе в Россию, продлеваются до 25 июля, сообщили 9 июля в пресс-службе израильского минздрава.
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"С 12 июля 2021 г. в этот список будут входить Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Индия, Мексика, Узбекистан, ЮАР и Россия», — говорится в сообщении.
Красный список — это перечень стран с наименее благоприятной эпидемиологической обстановкой. До сих пор Белоруссия и Узбекистан в этот список не входили. Решение о запрете может быть продлено.