Иерусалим, 9 июля, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Ограничения на поездки граждан Израиля в страны красного списка, в том числе в Россию, продлеваются до 25 июля, сообщили 9 июля в пресс-службе израильского минздрава.

Ri_Ya Коронавирус в Израиле

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

"С 12 июля 2021 г. в этот список будут входить Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Индия, Мексика, Узбекистан, ЮАР и Россия», — говорится в сообщении.

Красный список — это перечень стран с наименее благоприятной эпидемиологической обстановкой. До сих пор Белоруссия и Узбекистан в этот список не входили. Решение о запрете может быть продлено.