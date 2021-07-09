Москва, 9 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса в Московской области вводить пока не планируется, заявил 9 июля глава региона Андрей Воробьёв в интервью «России 1».

Pixabay.com Коронавирус

Воробьёв «Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал».

Он призвал жителей региона отнестись к проблеме серьёзно, «защищать себя и близких».